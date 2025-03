Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, fissate le date. Primo turno 25 e 26 maggio

Il Consiglio dei Ministri ha fissato leper le prossimeamministrative e non ci sono sorprese rispetto alle previsioni: ilil 25(dalle 7 alle 23) e il 26(dalle 7 alle 15), mentre l’election day con i referendum è fissato per l’8 e 9 giugno. La decisione è stata ufficializzata ieri per cui chi si appresta a competere vorranno alleper il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale a Sant’Elpidio a Mare, unico Comune del fermano ad andare al voto, ha tempo fino al 25 aprile per raccogliere firme e depositare candidature e programmi, dando il via ufficiale al mese di campagna elettorale che porterà al voto. Nonostante il Comune sia commissariato dallo scorso giugno e considerato che, in questi mesi, le forze politiche sono state più o meno latitanti sulle problematiche e vicende che hanno toccato la città, a un mese dalla presentazione delle liste, schieramenti e candidature a sindaco sono ancora in alto mare.