Elezioni comunali, si vota il 25 e il 26 maggio in 461 Comuni: seggi aperti anche lunedì

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decretoche introduce la possibilità dire su due giorni, già a partire da questa tornata elettorale. Una novità che riguarda 461italiani, tra cui 9 capoluoghi di provincia, chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli.Le date ufficiali per le2025 sono fissate nel week-end del 25 e del 26. Saranno interessati idelle regioni a statuto ordinario equelli di Sicilia e Sardegna. In particolare, i cittadini di città come Genova, Aosta, Trento, Bolzano, Ravenna e Matera sono chiamati a esprimere il loro voto. L’eventuale ballottaggio è previsto per l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con i referendum.Quando si: le date ufficialiIl 25 e 262025 siper leamministrative in 461italiani.