Abruzzo24ore.tv - Elezioni Comunali 2025: Scopri Dove e Quando si Vota in Abruzzo

Pescara - Il 25 e 26 maggio, 461 comuni italiani saranno chiamati alle urne per leamministrative, con particolare attenzione insu Sulmona e Ortona. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che lesi terranno il 25 e 26 maggio, mentre l'election day per i referendum è previsto per l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i ballottaggi. In, l'attenzione sarà rivolta ai comuni di Sulmona e Ortona,si prevede una competizione elettorale particolarmente significativa. A livello nazionale, saranno 461 i comuni interessati dalleamministrative. Oltre a Sulmona e Ortona, altri comuni abruzzesi al voto includono: Provincia dell'Aquila: Sulmona (popolazione: 23.492) Provincia di Chieti: Ortona (popolazione: 23.831) Provincia di Pescara: Abbateggio (popolazione: 395), Bolognano (popolazione: 1.