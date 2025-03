Secoloditalia.it - Efficienza e sostenibilità: Terna presenta il Piano di sviluppo 2025. Oltre 23 milioni di investimenti in 10 anni

Leggi su Secoloditalia.it

23 miliardi diper rendere più efficienti e moderne le reti elettriche e favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi die indipendenza energetica fissati tanto a livello nazionale quanto europeo. È quanto prevede ildi-2034to da, con il quale la società «consolida il ruolo – si legge in una nota – al servizio del Paese per un futuro sostenibile e decarbonizzato».Di Foggia: «Puntiamo ad assicurare al Paese un sistema affidabile, resiliente e sostenibile»«Ildirisponde alle urgenti necessità che il contesto attuale impone. Investire nella pianificazione, nell’ammodernamento e nella digitalizzazione delle reti elettriche è infatti essenziale per far fronte alla crescente domanda di energia e all’integrazione delle fonti rinnovabili.