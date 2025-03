Lanazione.it - Edunext, modelli digitali per l’università del futuro

Arezzo, 14 marzo 2025 – Sono due i corsi di studio deldi Siena coinvolti in, progetto strategico per l’innovazione del sistema universitario italiano che coinvolge un network nazionale di Atenei, AFAM, enti ed organizzazioni. Conl’Ateneo senese mira a realizzare un'offerta formativa a distanza, personalizzabile e flessibile che vuole incontrare le necessità di una popolazione studentesca in continua evoluzione. Studentesse e studenti tradizionali ma anche lavoratori, adulti o che scelgono di venire in Italia, background culturali differenti e richieste di formazione a cuidi Siena vuole rispondere. Dopo l’evento di avvio delle attività, nel settembre 2024, che ha visto coinvolti gli attori delle numerose istituzioni universitarie coinvolte, il progetto è stato presentato durante Fiera Didacta Italia il 13 marzo a Firenze.