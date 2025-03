Quotidiano.net - Eclissi solare il 29 marzo 2025, visibile anche in Italia. Gli orari e come cambia da Nord a Sud

Roma, 14– Gli eventi astronomici per questonon sono finiti! Dopo l’di Luna del 14, arriva quella di sole a fine mese. Sabato 29sarà possibile assistere –dall’– a un’parziale. Dove e quando sarà maggiormente? Cos’è un’Si ha un’quando, durante i moti di rotazione e rivoluzione della terra, la Luna si interpone tra il nostro pianeta e il sole. In questo caso il satellite oscura totalmente (totale) o parzialmente (parziale) la luce. A questo secondo tipo appartengonoledi Sole anulari, che si verificano quando la Luna si frappone interamente davanti alla nostra stella ma a una distanza tale da non oscurarla completamente, creando invece una sorta di anello di luce.