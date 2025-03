Ilgiorno.it - Ecco Pinocchio. A teatro recitano i detenuti-attori

L’appuntamento è per sabato 22 marzo alle 21 alSant’Anna di Busto Arsizio, la sala accoglierà un evento speciale, lo spettacolo "", protagonisti glidel carcere bustese della compagnia L’Oblò Liberi dentro. Con un permesso speciale, usciranno per presentare l’opera che inaugura la settimana della Festa del, proposta in città e celebra la XII Giornata nazionale delin Carcere, in concomitanza con la Giornata mondiale delin calendario il 27 marzo. L’evento, sostenuto dalla direzione del carcere di Busto Arsizio, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha come obiettivo la diffusione delle esperienze teatrali realizzate all’interno della casa circondariale in collaborazione con l’Area Pedagogica, offrendo al tempo stesso un’opportunità di riflessione ai cittadini.