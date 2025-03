Ilrestodelcarlino.it - Ecco il progetto "Tieni a mente". Attività per contenere la demenza

Inizia domani alle 16.30 nella casetta in legno in via Foro Boario "", il nuovodel G.al.t. Gruppo Alzheimer Tolentino. "Ilnasce come opera di prevenzione in favore dei cittadini – spiega il presidente Andrea Crocetti (nella foto con alcuni membri dell’associazione) – derivante da un’analisi dei fattori di rischio definiti come tali dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si intende porre infatti l’attenzione su un insieme di interventi che hanno il fine di proteggere lo stato di salute delle persone, e promuovere dei comportamenti mirati alla cura di sé, per evitare ol’insorgenza di malattie croniche e degenerative tra cui quelle legate alla". Ilè stato elaborato dalla dottoressa, psicologa e psicoterapeuta Eleonora Strappato in collaborazione con il G.