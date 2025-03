Liberoquotidiano.it - Ecco i vincitori 2025 del ‘fare impresa'”: 11 PMI innovative e grandi aziende premiate agli Assolombarda Awards

Nella cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, si è tenuta la terza edizione degli “”. Una iniziativa promossa dall'Associazione per premiare gli anniversari associativi e i progetti d'più innovativi promossi da PMI eche consentono al territorio - che comprende la Città Metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi - di produrre, da solo, il 13% del PIL nazionale. "Oggi celebriamo quell'che, grazie a impegno e visione, affronta ogni giorno con successo le sfide dei mercati globali, investe in tecnologie d'avanguardia e crea valore per il territorio - ha dichiarato il Presidente di, Alessandro Spada -. Un'che è motore positivo di cambiamento e permette a Milano e alla Lombardia di generare Pil ed export paragonabili a quelli di interi Stati Europei.