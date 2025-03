Ecco cosa serve a Federica Brignone per vincere la Coppa del Mondo di sci

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 mar. (askanews) –ha le mani sulladelgenerale, ma per la matematica certezza sulla conquista della seconda grossa sfera di cristallo della carriera bisogna aspettare le Finali di Sun Valley negli Stati Uniti (22 marzo la discesa, il 23 il SuperG e il 25 il gigante). L’azzurra si presenterà con 382 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami e quattro gare da giocarsi (ma nessuna delle due farà lo slalom). Di fatto, un distacco insormontabile: ora al termine della stagione mancano quattro gare (una per ogni specialità) e dunque 400 punti in palio, tuttavia nessuna delle due parteciperà allo slalom finale, specialità trascurata da entrambe le atlete nel corso della loro carriera. Perladelmatematicamente, allaoccorre sommare oggi altri 68 punti.