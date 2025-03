Gqitalia.it - Ecco cosa pensiamo di Re Carlo III come selezionatore di musica

Leggi su Gqitalia.it

La playlist Apple Music di ReIII va presa con un po' di sale in zucca. Anzi, magari più di un po'. Tutto quello dell'Oceano Pacifico, di quello Atlantico, ma anche dell'Oceano Indiano, tanto per andare sul sicuro. Certamente il monarca apprezza Raye. L'ha conosciuta nel corso delle sue attività benefiche e magari gli fa piacere far notare che gli piace anche la sua. Chi sono io per dire qualdella sua passione per Big Daddy Lumba e per laafrobeat nigeriana? Forse è vero, magari è un'invenzione. Ma occorre sempre tenere a mente il sale di cui sopra.Detto questo, si può valutare, in modo onesto e senza pregiudizi, la playlistle di una figura tanto importante. Peraltro, è la stessa che ha reso nota al pubblico in occasione del suo nuovo programma/podcast in collaborazione con Apple Music.