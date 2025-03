Liberoquotidiano.it - "Ecco come si esegue l'Inno di Mameli": il governo cancella per decreto i deliri di Francamente

Sull'diildice basta ai casie dintorni. Le scorse settimane aveva tenuto banco la polemica (surreale) imbastita dalla giovane cantante ex X Factor, al secolo Francesca Siano, che aveva definito Fratelli d'Italia "poco inclusivo" e per questo aveva annunciato di volerlo eseguire con una versione per così dire "riveduta e corretta", più gender-fluid. Una deriva woke (e un vuoto normativo) a cui si è opposto l'esecutivo. L'ultimo Consiglio dei ministri "su proposta del presidente Giorgia Meloni ha approvato lo schema didel presidente della Repubblica previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante norme per il riconoscimento del testo del 'Canto degli Italiani' di Goffredoe lo spartito musicale originale di Michele Novaro qualenazionale della Repubblica", spiega una nota di Palazzo Chigi.