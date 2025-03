Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Sansepolcro, il sogno Serie D è più vicino: nelle prossime cinque partite si decide tutto

Dopo la qualificazione alla semifinale della fase nazionale della Coppa Italia di, ilvede piùil traguardo dellaD, ma il pezzo di strada mancante è ancora lungo. La seconda quindicina di marzo, con 5in agenda, è destinata a rivelarsi decisiva. In base al regolamento dell’alternanza sulle sedi di svolgimento delle gare, mercoledì 19 alle 15 i bianconeri (che nei quarti hanno iniziato in trasferta) giocheranno al Buitoni l’andata contro la Rovato Vertovese, che ha invece disputato in casa il match di andata contro il Codroipo e che al momento è seconda in campionato a 3 punti dallo Scanzorosciate ma con una partita in meno, quindi teoricamente in testa. Nell’altra semifinale, sfida fra squadre di sangue blu, Barletta e Giulianova. I pugliesi hanno persino militato in B, gli abruzzesi nella vecchia C1.