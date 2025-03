.com - Eccellenza / Il programma e gli arbitri della 26^ giornata

Leggi su .com

Maceratese e K Sport Montecchio Gallo tornano a casa per affrontare Portuali e Matelica. Esclusione dell’Alma Fano alle porte come da protocollo NOIF: contro i granata sarebbe dovuto toccare all’Osimana di sabato. Monturano e Atletico Mariner cercano l’impresa contro Chiesanuova e TolentinoVallesina, 14 marzo 2025 – Quarto week-end da fantasma dell’opera per l’Alma Fano edpronta a cambiare forma.La ventiseiesima si introduce, purtroppo, così. Con dell’assurdità in più visto lo spostamentosfida – che non si giocherà, ovviamente – tra l’ormai ex club granata e l’Osimana alle ore 14.30 di sabato.Per quel che riguarderà il campo, ilè fissato a domenica 16 marzo.Un solo anticipo, mezzora prima dell’usuale orario delle 15.00: Monturano Campiglione-Chiesanuova. I fermani, che dallo stravolgimento incombente otterrebbero la grana dell’ultimo posto in classifica, cercheranno l’impresa contro i biancorossi.