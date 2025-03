Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Grassi della Sangiustese, vice bomber del torneo:: "Non pensavo di segnare così tanto»

"A inizio stagione nonche in questo momento avrei segnato 12 gol". L’attaccante recanatese Lorenzo, giocatorenato nel 2004, pensa all’estate scorsa. "Non mi ero posto un obiettivo ben preciso, se non - aggiunge - di aiutare la squadra e poi avrei tirato le somme". C’è Bardeggia dell’Urbino con 13 reti in testa alla classifica cannonieri. "Ci attende con l’Urbino una partita importante e noi vogliamo vincere queste ultime gare avendo i playoff come obiettivo, domenica dovremo compiere il primo passo e mi auguro di fare gol". Il giocatore ripensa alla gara di andata per trovare le giuste soluzioni per il match di domenica. "Dovremo essere più cinici e rimanere concentrati fino all’ultimo pensando che all’andata abbiamo concesso agli avversari un rigore nel finale".