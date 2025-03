Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Ibarbo, Gervinho E Doumbia In Regalo Come Ricevere Le Carte E Completare Le Evoluzioni

Electronic Arts ha annunciato che durante la promo FUT Birthday regalerà una carta speciale diper la modalità Ultimate Team di EA FC 25.A distanza di dieci anni, il leggendario trio della Roma, composto da, fa il suo ritorno in FUT Birthday! Questi idoli dei fan, famosi per la loro incredibile velocità e il loro dribbling ubriacante, tornano a disposizione grazie agli obiettivi e leChi ama non dimentica, dandoti la possibilità di rivivere il loro momento di massimo splendore in Ultimate Team.Eccosbloccarli:Gioca una partita in qualsiasi modalità per sbloccare.Gioca una partita conper sbloccare.Gioca una partita conper sbloccare.Completa tre partite con questi tre giocatori per ottenere 3 di 5 stili di gioco+ a scelta e trovare quello più adatto a ciascuno dei tre.