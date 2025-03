Anteprima24.it - È uscito su tutti i digital store “Scusate il Ritardo”: primo album di Antonio Scafuri

Tempo di lettura: 3 minutiUn piccolo sogno, nato quasi per gioco, in una camera tra fogli sparsi, appunti scarabocchiati, una chitarra maltratta e la messa a fuoco di tanti dubbi.ilè un disco che parla di legami e parla ai legami, quelli autentici che hanno avuto la capacità di resistere al tempo e di colorare con sfumature significative la vita dell’autore.Il titolo dell’si ispira al celebre film di Troisi, la cui filosofia di vita risuona nei racconti sentimentali delle tracce. Con un linguaggio che esplora la vastità delle emozioni umane – dalla rabbia alla speranza, dall’amore alla nostalgia –ilracconta storie di vita vissuta, racconti immediati che nascono come poesie e si trasformano in musica per colmare quel vuoto che caratterizza ogni essere umano.