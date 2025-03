Ilfattoquotidiano.it - “E’ stato uno dei cani sopravvissuti ad indicarci il corpo di Gene Hackman, pensavamo volesse giocare e invece ci stava indicando qualcosa”: il racconto dei soccorritori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uno dei duediha avuto un ruolo fondamentale nella scoperta deldel suo padrone. Il 95enne premio Oscar e sua moglie 65enne Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe il mese scorso insieme ad uno dei loro tre, Zinna. Gli altri duedella coppia, Bear e Nikkita,, sono stati trovati vivi, mentre correvano per la proprietà.Entrati in casa, i paramedici e i vigili del fuoco hanno scoperto per primo ildi Arakawa steso sul pavimento del bagno. Zinna è stata trovata morta in una gabbia in un armadio lì vicino (la cagnetta era reduce da un’intervento dal veterinario e le eraimpedito correre in giro e fuori casa ndr), mentre una porta sul retro era stata tenuta aperta, consentendo agli altri duedi girovagare liberamente.