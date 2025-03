Ilfattoquotidiano.it - “È stato un po’ brutto, io volevo solo giocare con la Juventus”: Huijsen svela un retroscena sulla sua cessione al Bournemouth

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Èun po’, anche perché ero lì da 3 anni, dall’Under 17, eprovare acon la prima squadra della“. Il difensore delDean, in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, è tornatosuadai bianconeri alla formazione inglese senza nascondere un pizzico di amarezza.“Forse mi hanno trattato male. Sono andato in prestito alla Roma, sono tornato e capisco che volessero vendermi o fare qualsiasi cosa di cui il club avesse bisogno la scorsa estate. Tuttavia, sono arrivato il primo giorno dopo la pausa estiva e mi hanno detto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero costretto. E poi invece mi hanno costretto, mi hanno fatto allenare dae cose del genere”, ha rivelato il calciatore. Hujsen poi ha aggiunto: “La verità è che a volte il calcio è duro.