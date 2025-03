Linkiesta.it - E se, per capire cosa vuole Putin, guardassimo cosa fa Trump?

Per qualche ora, ieri, l’iniziale contrarietà al cessate il fuoco manifestata dai portavoce del regime russo ha alimentato le speranze di chi contava sul rifiuto di Vladimirper smascherare la narrazione pseudo-pacifista dei suoi sostenitori, coltivando persino l’idea che potesse rovesciare l’atteggiamento smaccatamente pro-russo di Donald. Ma già nel pomeriggio il capo del Cremlino si è detto d’accordo a fermare le ostilità, aggiungendo tuttavia che «il cessate fuoco dovrebbe essere tale da portare immediatamente a una pace duratura». Dichiarazione subito definita «promettente» da. Io la definirei piuttosto minacciosa, specialmente considerando le numerose condizioni, precisazioni e richieste che la accompagnavano. Tanto per cominciare,ha espresso infatti la preoccupazione che gli ucraini vogliano sfruttare la tregua per riarmarsi, confermando così i miei peggiori sospetti, e cioè che sia lui a voler sfruttare la trattativa per disarmarli, come in parte gli era già riuscito, dopo la clamorosa rottura dello studio ovale tra Stati Uniti e Ucraina, e la conseguente sospensione delle forniture di armi e di informazioni di intelligence americane, che hanno facilitato non poco gli ultimi successi russi sul campo.