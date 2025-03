Gamberorosso.it - E se lo spaghetto aglio e olio fosse è il vero attore protagonista di Follemente?

C'è dell'innocuo spoiler in questa breve riflessione sul ruolo del cibo nell'ultimo film di Paolo Genovese, che dopo la mirabolante cena dei Perfetti sconosciuti (a nostro parere di inarrivabile finezza e originalità) ha di nuovo sbancato i botteghini con una godibile e ritmata commedia corale sui grovigli cerebrali di due individui al primo appuntamento, appunto. Ma non vi sveleremo niente che possa togliervi il piacere della visione del film uscito il 20 febbraio scorso, 97 minuti snelli, arguti e sincopati di esilaranti botta e risposta fra i 10 protagonisti della fatidica serata.Cosa succede nelle affollate menti dei protagonistiLa faccenda è la seguente: Lara (Pilar Fogliati) e Piero (Edoardo Leo) si sono incontrati e si sono piaciuti - presumiamo, dato che tutto si svolge nello spazio di una sera che inizia tra un mazzo di fiori, un atroce dilemma sul preservativo e uno, ancora più atroce, sull'outfit più consono per l'occasione - e Lara lo invita a cena.