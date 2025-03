Amica.it - E se fosse l’Intelligenza Artificiale a scegliere il prossimo taglio di capelli?

Accorciare idi molti centimetri non è mai una decisione che si prende a cuor leggero. Per quanto piaccia essere alla moda,ildisbagliato è un brutto faux pas in grado di rovinare il look per diversi mesi. Per quanto riguarda la lunghezza, abbiamo imparato la regola del 5,5, ma sarebbe carino avere una preview di come risulterebbe ilscelto. E se ildicortiun software a sceglierlo? Chestia trovando sempre più impieghi nel campo della bellezza è ormai un dato di fatto. E apprezziamo il fatto che aiuti a rendere la bellezza democratica, rendendo accessibile a tutti una diagnosi della pelle per una skincare mirata.