Ilveggente.it - È Sara la donna che ha fatto impazzire Berrettini: colti in flagrante

Tutto quello che sappiamo su, lache, a quanto pare, hal’affascinante Matteo: ecco come è riuscita a fare centro.Nel singolare non ha avuto troppa fortuna. Il sorteggio gli ha riproposto un altro faccia a faccia con Stefanos Tsitsipas, a distanza di due settimane appena da quello precedente. Sulla carta aveva tutte le carte in regola per farcela, ma il greco è arrivato a Indian Wells in versione deluxe e c’è stato, in realtà, ben poco da fare.Èlache hain(AnsaFoto) – Ilveggente.itMatteoè andato molto meglio nel torneo di doppio: in coppia con il suo amico fraterno, Lorenzo Sonego, ha centrato nientepopodimeno che i quarti di finale del Masters 1000 che si gioca sul cemento nel deserto californiano.