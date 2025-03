Zonawrestling.net - E Roman ?

Mentre guardavo la puntata di Smackdown del 7 Marzo, sono stato letteralmente folgorato da una domanda; Cosa farà a WrestlemaniaReigns? Lentamente le strade stanno allineandosi, le rivalità stanno prendendo corpo, e i match, che avranno luogo al Grandaddy of them All, iniziano a profilarsi, lasciando però tra gli esclusi eccellenti proprio il tribal chief. Allora, proprio durante la visione dello show blu, mi sono chiesto: Quali scenari per lui ? Resterà fuori dal grande palcoscenico ? Verrà coinvolto, in qualche misura, nello show ? La WWE sta per partorire una geniale rivalità tra lui e qualche altro wrestler in vista di WM 41 ? Le domande erano troppe, le risposte vaghe, e di, nelle puntate settimanali, ancora nessuna traccia. Il suo posto è nel Main Event, essendo stato per tanti anni l’uovo simbolo della WWE, o comunque nei match cartello.