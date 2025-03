Metropolitanmagazine.it - È morto Pietro Genuardi, l’attore di “Centovetrine” e “Il paradiso delle signore” aveva 62 anni

, attore amatissimo e di lungo corsofiction italiane., che dal 2020 vestiva i pdi Armando Ferraris nella fiction Rai “Il“, si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave patologia del sangue. A darne la notizia della morte i familiari: la moglie Linda, il figlio Jacopo e la mamma Gabriella, il papà Pippo.Perché è, la malattiarecentemente rivelato di essere in cura presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove stava affrontando cicli di chemioterapia. In un toccante messaggio ai fananticipato la sua assenza dal set: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda”. Nonostante la malattia,espresso gratitudine verso i colleghi che gli erano stati vicini e verso il personale medico dell’oncoematologia dell’Umberto Primo “che con il loro intervento tempestivo al momento hanno evitato un esito drammatico della patologia”.