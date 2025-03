Biccy.it - È morto Pietro Genuardi, aveva 62 anni: l’addio di Rai e Mediaset

Leggi su Biccy.it

Si è spento a soli 62l’attore. Nell’arco della sua carriera ha recitato per tre film di Dario Argento e ha collaborato con Carlo Verdone, ma la grande popolarità la deve alle soap opera. Il grande pubblico, infatti, lo ha conosciuto e apprezzato soprattutto grazie ai suoi ruoli nelle fiction televisive: prima in Vivere (1999-2000), dove ha interpretato Michele N, poi nella storica soap opera CentoVetrine, in cui dal 2001 al 2014 ha vestito i pdi Ivan Bettini. Dal 2020 faceva parte del cast de Il Paradiso delle Signore, nel ruolo di Armando Ferraris. Un ruolo chelasciato lo scorso ottobre.“Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda“,scritto.