Thesocialpost.it - E’ morto Pietro Genuardi, attore di ‘Centovetrine’ e ‘Il paradiso delle signore’

Leggi su Thesocialpost.it

Si è spentoall’età di 62 anni, dopo aver lottato contro una grave malattia del sangue. L’, noto al grande pubblico per il ruolo ne Ilsignore, aveva lasciato il set della serie Rai lo scorso anno per dedicarsi alle cure necessarie.La sua carriera è stata segnata da numerosi successi nel mondo della televisione e del cinema. Ha recitato in celebri soap opera come Vivere e Centovetrine, diventando un volto amato dai telespettatori. Sul grande schermo ha collaborato con registi di rilievo: ha affiancato Carlo Verdone in Il bambino e il poliziotto, ha lavorato con Luigi Magni in In nome del popolo sovrano e con Michele Soavi in Dellamore Dellamorte.Il suo ultimo progetto cinematografico è stato Brave ragazze, diretto da Michela Andreozzi, confermando ancora una volta la sua versatilità artistica.