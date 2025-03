Tpi.it - È morto Pietro Genuardi, attore de “Il Paradiso delle Signore”, “Vivere” e “Centovetrine”: aveva 62 anni

Leggi su Tpi.it

all’età di 62noto soprattutto per i ruoli ricoperti nelle fiction Il. L’interprete, lo scorso ottobre,abbandonato le riprese de Ila causa di una grave malattia. Era stato lui stesso ad annunciarlo sui social: “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo”.“Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima”scritto ancorache poirivolto un pensiero al personale sanitario che lo stava seguendo: “Un ringraziamento al dipartimento di oncoematologia dello Umberto Primo di Roma soprattutto nelle figure del primario, il professor Martelli, dei medici che mi stanno seguendo come la dottoressa Minotti, la dottoressa Carmosino, il professor Breccia Bianca, Diletta e Deborah che con il loro intervento tempestivo al momento hanno evitato un esisto drammatico della patologia.