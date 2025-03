Movieplayer.it - È morto Pietro Genuardi, Armando ne Il Paradiso delle signore: a ottobre aveva annunciato la malattia

Leggi su Movieplayer.it

Addio a, volto noto e assai amatosoap, da Centovetrine a Il. L'attore si è spento a 62 anni dopo una grave. Èoggi, all'età di 62 anni, l'attore, storico volto di Centovetrine, amatissimo nel ruolo diFerraris ne Il. Solo qualche mese fa, a2024,di dover lasciare la soap di Rai 1 per la scoperta della. A dare la triste comunicazione sono stati il figlio Jacopo, il padre e la moglie Linda Ascierto, sposata in seconde nozze nel 2020. Sono stati loro a rimanergli sempre accanto in questi lunghi e difficili mesi di cure, in attesa del trapianto: "Sarà lunga ma l'amore di mia moglie Linda, di mio figlio .