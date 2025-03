Lettera43.it - È morto Gianni Cavalieri, presidente di Despar Italia

die Syneos, èall’età di 69 anni. Da qualche giorno era ricoverato all’ospedale di Catania dopo aver accusato un malore mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. Arrivato d’urgenza al nosocomio, era stato sottoposto a un intervento chirurgico ma le sue condizioni si sono presto aggravate fino al decesso. Nato a Ragusa il 26 ottobre 1955,aveva una lunga esperienza nel mondo della distribuzione alimentare. In passato aveva coordinato i gruppi Medial e Ergon fino alla nomina, nel 2022, alla presidenza di: «Guida e modello per chi ha lavorato con lui» «Imprenditore di grande visione e figura chiave nella distribuzione», si legge in una nota di, «ha condotto con successo per anni Ergon, società concessionaria dei marchi, Eurospar, Interspar, Altasfera e proprietaria del marchio Ard Discount.