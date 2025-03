Metropolitanmagazine.it - È iniziato il processo relativo alla morte di Diego Armando Maradona

Martedì 11 marzo ha avuto inizio a San Isidro, in Argentina, ilsulladel calciatore. Com’era prevedibile, il procedimento, atteso da oltre due anni, sta catalizzando su di sé l’attenzione dei media di tutto il mondo. El Pibe de Oro è scomparso il 25 novembre 2020 in un appartamento di El Tigre, vicino Buenos Aires, per un arresto cardiorespiratorio. Si trovava in ricovero domiciliare, dopo essere stato dimesso da una clinica di La Plata. Lì, il 3 novembre, si era sottoposto a un’operazione chirurgica per rimuovere un ematoma subdurale.Pochi giorni dopo il suo decesso, i procuratori hanno avviato un’indagine sugli operatori sanitari incaricati delle cure. Il personale medico avrebbe infatti agito in modo negligente e inappropriato nei confronti dell’assistito.