Agi.it - È boom di impianti e sbiancamenti per sorrisi 'da star'

AGI - Non più solo vestiti di lusso, borse griffate e orologi costosi, gli italiani sognano anche un sorriso smagliante come quello delle, con denti sempre più bianchi, dritti e duraturi, a ogni età. E, in caso di problemi, non si accontentano di soluzioni provvisorie, ma richiedono trattamenti permanenti comee protesi fisse, al posto delle dentiere. Sono questi i nuovi orientamenti degli italiani sulla salute orale, che assume un ruolo chiave nel prendersi cura di sé e da trattamento medico diventa anche un bisogno di natura estetica, come segnalano gli esperti della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp), al congresso internazionale, in corso a Rimini, riferendo i risultati di un'ampia indagine dell'osservatorio sul settore dentale dell'istituto di ricerche Key-Stone.