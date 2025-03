Zonawrestling.net - Dynamite 12.03.2025 MVP tende la mano ad MJF

Benvenuti all’analisi di, in diretta dalla Save Mart Center di Fresno, California. La puntata post Revolution promette di essere ricca di conseguenze dopo il PPV, con Kenny Omega pronto a parlare della sua vittoria del titolo International e l’inizio del torneo per determinare il suo sfidante.Lo show si apre con Kenny Omega che fa il suo ingresso sulle note di Battle Cry. Il campione International tiene un toccante promo in cui spiega come prima delfosse già felice solo di poter dire di essere tornato sul ring. Ora invece, grazie al supporto dei fan, dei dottori e di Will Ospreay, non solo è tornato ma è tornato con un titolo singolo. Omega ringrazia in particolare Konosuke Takeshita per averlo spinto al limite a Revolution, sottolineando come il giapponese abbia reso il titolo veramente internazionale.