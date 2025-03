Internews24.com - Dumfries Inter, l’exploit dell’olandese. Dopo il rinnovo è tutta un’altra musica

di Redazioneavere rinnovato con la squadra nerazzurra il calciatore olandese ha completamente cambiato marcia. Il club se lo godeL’ha ufficialmente aggiunto al suo scacchiere una pedina di grande valore Denzel. L’olandeseildel contratto – vestirà infatti la maglia nerazzurra fino al 2028 – ha completamente cambiato marcia. Adesso il giocatore è praticamente insostituibile per Simone Inzaghi che non ne fa mai a meno; lo dimostrano i minuti giocati, è dietro infatti solamente a Bastoni e Lautaro.è ad oggi uno dei giocatori più completi, oltre ad essere una sicurezza lungo la corsia di destra, garantisce gol e assist come evidenzia il Corriere dello Sport. Non a caso molti club di caratura europea lo aveva messo nel mirino ma il club nerazzurro non vuole privarsi di un giocatore di tale livello.