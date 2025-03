Inter-news.it - Dumfries inarrestabile: condizione top e leadership! Atalanta nel mirino – CdS

sta vivendo il miglior momento della sua carriera all’Inter. Come ribadito dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola e dalla nostra redazione nei giorni scorsi, nelle ultime partite e anche contro il Feyenoord, l’esterno olandese si è confermato una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, garantendo solidità in difesa e grande incisività in fase offensiva. Ora punta alla sfida con l’, a cui ha già segnato. SICUREZZA – La fascia da capitano indossata da Denzelcontro il Feyenoord in Champions League ha rappresentato un’ulteriore iniezione di fiducia per un giocatore che sta dimostrando di poter essere un leader, sia con le prestazioni in campo che con l’atteggiamento sempre più maturo. Rispetto alle stagioni precedenti,non sta più vivendo momenti di calo dovuti a qualche errore tecnico o a mancanza di lucidità.