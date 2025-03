Dugin il filosofo di Putin | Giorgia Meloni è stata sedotta dai globalisti ma ora andrà con i vincitori

Leggi su Open.online

Aleksandr Gel’evi?è unrusso molto vicino a Vladimir. Oggi in un’intervista al Fatto Quotiidiano parla del rapporto tra lo zar e Donald Trump, del populismo che vincerà in Europa e in America e del governo di. Che dovrebbe tornare alle origini mollando le élite europee e legandosi a doppio filo con i due leader mondiali. Secondol’ascesa di Trump «al potere, con la sua squadra, è una grande sorpresa perché è una rivoluzione in piena regola». Che porterà a «un nuovo ordine multipolare, in cui gli Stati Uniti avranno comunque un ruolo di primo piano. È la logica conseguenza del Maga, Make America Great Again. Un concetto che si può applicare all’Europa, all’India e anche alla Russia, riconoscendo così gli altri poli. E se ci sarà una Grande Russia non sarà necessariamente ostile agli Stati Uniti, anzi».