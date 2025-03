Agi.it - Due studenti restituiscono 1000 euro. Valditara li invita al ministero, "esempio di onestà"

Leggi su Agi.it

AGI - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha espresso il suo "apprezzamento per il gesto di grandee senso civico" compiuto da duedel liceo Paladini di Lucca che, dopo aver trovato un borsello contenente millesu un autobus, lo hanno subito consegnato alla Polizia, permettendo al legittimo proprietario di riaverlo. "Il gesto di grandee senso civico compiuto dai duedel liceo Paladini di Lucca è unconcreto di integrità e responsabilità. La scuola non è solo il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma anche quello in cui si formano cittadini responsabili, capaci di scelte etiche e solidali. Complimenti, dunque, innanzitutto a questi ragazzi. Complimenti anche alle loro famiglie e alla comunità scolastica che hanno contribuito a trasmettere loro valori cosi' importanti", ha dichiaratoin una nota.