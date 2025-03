Ilfoglio.it - Due novità importanti nelle partite (collegate) del risiko bancario

Unicredit ottiene il via libera della Bce a salire al 29,9 per cento di Commerzbank, raggiungendo così la soglia per lanciare un’opa sulla banca tedesca, ma per adesso non sembra intenzionata ad altre mosse aggressive: preferisce aspettare che si possa avviare un dialogo con il nuovo governo federale di Friedrich Merz e sposta oltre la fine del 2025 ogni decisione sull’aggregazione di Commerz. Messaggi distensivi, insomma, per evitare di fare pressione in una Germania coi nervi tesi per le decisioni sulla nuova spesa infrastrutturale e militare. Il gruppo, guidato da Andrea Orcel, si prende il tempo necessario per valutare se e come procedere nella campagna tedesca ed è anche un modo per concentrarsi sui dossier aperti in casa, Bpm e Generali. Ieri è arrivata l’ultima autorizzazione attesa dalle autorità di vigilanza per l’opa di Banco Bpm sulla società del risparmio Anima: l’offerta partirà il 17 marzo per concludersi il 4 aprile, ma l’esito appare già scontato e molto presto nascerà il gruppo di banca-assicurazione e asset management voluto da Giuseppe Castagna, che pur di realizzare questo progetto si è fatto autorizzare dall’assemblea dei soci un rincaro del prezzo da offrire per Anima e la possibilità di rinunciare allo “sconto” previsto dalla regola europea del Danish Compromise qualora tale autorizzazione non dovesse arrivare in tempo utile.