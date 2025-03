Liberoquotidiano.it - Due giorni per i referendum, ma a Landini non va bene

L'appuntamento coniper la cittadinanza facile agli immigrati e per ridisegnare le regole del lavoro come le vorrebbe la Cgil è fissato per domenica 8 e lunedì 9 giugno. Si voterà due, dunque, e non era scontato: la disciplina in vigore sinora prevedeva il voto in una giornata. In molti comuni saranno veri e propri “election days”, perché nelle stesse date si voteranno i ballottaggi delle elezioni amministrative. È stato deciso infatti che il primo turno di questa tornata elettorale si svolga il 25 e il 26 maggio. Riguarderà 122 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, tra cui Genova. Di questi Comuni, 33 (con 1,6 milioni di elettori) hanno più di 15mila abitanti, e quindi potrebbero andare al ballottaggio. I promotori dei quesiti, impegnati nella difficile impresa di raggiungere il quorum, avranno così un duplice aiuto: i seggi aperti lunedì e il traino del secondo turno del voto comunale.