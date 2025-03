Calciomercato.it - Due di picche a Napoli e Premier: accordo in vista con l’Inter | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

non ha dubbi e lavora sul nuovo contratto del gioiello del calcio italiano: respinta la corte delle pretendentiCambierà tanto nell’attacco deldietro la ‘ThuLa’. Thuram e capitan Lautaro Martinez sono intoccabili, con i nerazzurri pronti a blindare l’attaccante francese nei prossimi mesi.Marotta, presidente del(LaPresse) – Calciomercato.itIl figlio d’arte potrebbe non essere l’unico a rinnovare ad Appiano Gentile, mentre i campioni d’Italia si apprestano a salutare quasi certamente Correa nel reparto offensivo. Anche Arnautovic va verso l’addio, conche ha un’opzione unilaterale per il prolungamento fino al 2026 dell’esperto centravanti austriaco. Taremi ha deluso e il suo futuro sarà tutto da decifrare, chi invece è destinato a un futuro luminoso in maglia nerazzurra è Francesco Pio Esposito.