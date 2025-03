Ilfattoquotidiano.it - Due adolescenti ubriachi fanno pipì nel brodo di hot pot: la catena di ristoranti cinesi risarcisce 4mila clienti dopo che il video è diventato virale

Un, ha messo in seria difficoltà di immagine, ma anche sul versante economico, un ristorante cinese dellaHaidilao.Nelle immagini “incriminate” si vedono duedi 17 anni, il volto rimane coperto, in piedi su un tavolo – una stanza privata – mentreverso il centro, dove è posizionato ildi hot pot, la fondue cinese.“I dueeranodurante la bravata e sono stati arrestati poco. Il filmato dell’incidente è stato condiviso online il mese scorso, ma non è chiaro chi abbia girato il. Non ci sono indicazioni che qualcuno abbia consumato il“, ha dichiarato la polizia.Immediate le scuse dell’azienda Haidilao che ha assicurato “di aver sostituito tutte le hot pot e gli utensili da cucina – come riporta la BBC -.