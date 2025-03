Liberoquotidiano.it - Droni ucraini su edifici di Mosca: ecco le immagini

Leggi su Liberoquotidiano.it

hanno colpito alcuni, capitale della Russia. Uno ha danneggiato il tetto di un condominio a pochi chilometri dal Cremlino. Diversi altrisono stati leggermente danneggiati dai frammenti dei, ma non ci sono stati feriti. Il Ministero della Difesa russo ha detto che quattrosono stati abbattuti nella regione die altri 24 in altre regioni. Nella regione meridionale di Krasnodar un drone ha colpito un deposito di petrolio, uno dei carri armati ha preso fuoco. Non sono state segnalate vittime.