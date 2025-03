Ilgiornale.it - Droni da combattimento potenziati: perché gli Usa temono i YFQ-42A e YFQ-44A

Leggi su Ilgiornale.it

Gli YFQ-42A e YFQ-44A, progettati per funzionare come “gregari fedeli”, accompagneranno i caccia con equipaggio come l’F-35, migliorando il predominio aereo degli Usa a costi ridotti e in tempi ristretti