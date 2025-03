Ilgiorno.it - Droga come snack. Il blitz dei carabinieri contro gli spacciatori. Arrestate 14 persone

Importante operazioneil traffico e lo spaccio di, hashish e marijuana, condotta dal comando provincialedi Varese che ha dato esecuzione, nelle provincie di Varese, Milano e Novara, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio Stefano Colombo, a carico di 14, di cui 12 italiani, un albanese e un equadoriano, e a 21 decreti di perquisizione. Impegnati 87 militari del comando provinciale di Varese con il supporto dei comandi provinciali di Milano e Novara e di 2 unità cinofile provenienti da Orio al Serio (Bergamo) e Casatenovo (Lecco). L’indagine, denominata Master of logistics, ha consentito di individuare un gruppo di 9, che sotto la regia di un ventottenne, residente a Gallarate, stoccavano in varie località rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti che poi rivendevano a pusher della zona.