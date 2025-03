Zonawrestling.net - Drew McIntyre esplode:“Meritavo un match per il titolo mondiale a WrestleMania 41”

Le cose non stanno andando bene perultimamente, soprattutto da quando ha fallito nel vincere l’Elimination Chamber all’inizio del mese. Con41 ormai a poche settimane di distanza, lo “Scottish Warrior” ha chiarito di essere furioso per il fatto di non essere in unper il. Parlando con Adam’s Apple, aè stato chiesto come si prepara per une se lo affronta in modo diverso rispetto agli altri incontri, dato che l’evento è seguito da così tante persone.ha ribadito la sua rabbia per non essere in untitolato a. Ha detto che nel 2024 la maggior parte delle persone parlava di lui e di CM Punk, ma che era stato lui a fare la maggior parte del lavoro. Anche se arrabbiato,ha promesso di fare qualcosa di grande.