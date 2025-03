Oasport.it - Dove vedere in tv Vettori-Dolidze, MMA: orario, incontri precedenti, streaming

Marvintornerà a combattere dopo ventuno mesi di assenza dall’ottagono: la stella italiana della MMA non disputa un incontro da quasi due anni e si rimetterà in gioco nella notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 marzo. Allo UFC Apex di Las Vegas (USA) il ribattezzato The Italian Dream incrocerà il georgiano Roman: la main card incomincerà a mezzanotte italiana e il main event sarà il sesto incontro della serata.Il 31enne trentino, attuale numero 8 del ranking UFC, vanta un record di 19 vittorie, 7 sconfitte e un pareggio nella lega più prestigiosa al mondo. Il 17 giugno 2023 perse il suo ultimo match contro lo statunitense Jarred Cannonier, ma il 18 marzo 2023 ebbe la meglio proprio controper verdetto unanime. Quella in programma nel fine settimana sarà dunque una vera e propria rivincita a due anni di distanza dal primo atto.