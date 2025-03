Serieanews.com - Dovbyk da dimenticare a Bilbao: arriva il bivio per il bomber, la clamorosa decisione

Artem, prestazione da: ora c’è unper ilucraino,ladailper il, la– SerieAnewsAlla vigilia della sfida di Europa League contro l’Athletic, il direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, aveva provato a dare fiducia al centravanti ucraino. “Serate come queste sono esami per tutti.lo conosciamo bene, abbiamo investito su di lui. Stasera deve dimostrare di essere l’attaccante della Roma per il presente e per il futuro”. Parole importanti, che però non hanno trovato risposta sul campo.La partita del numero 9 giallorosso è stata disastrosa: tanti errori tecnici, pochi palloni tenuti e una costante difficoltà nel dialogare con i compagni. Ha lottato, sì, ma senza mai riuscire a incidere.