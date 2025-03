Ilgiorno.it - Dorme nell’auto con 80 grammi di cocaina

Leggi su Ilgiorno.it

La pattuglia lo ha controllato mercoledì notte mentre dormiva nella sua auto in piazza del Popolo a Como. Gli agenti hanno identificato David Longhi, 39 anni di Pusiano, il cui cognome è stato modificato in Defilippi. Aveva 80di, per i quali è stato arrestato, oltre a un coltello da 18 centimetri. Si trova al Bassone in attesa dell’interrogatorio.