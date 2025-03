Fanpage.it - Dorgu corregge l’arbitro che gli aveva dato rigore: “No, ti sbagli”, vuole una vittoria pulita

Leggi su Fanpage.it

L'ex calciatore del Lecce, ora al Manchester United, è stato protagonista di un gesto di grande sportività nel ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Il tecnico, Amorim: "Non so come avrei reagito con un risultato diverso".