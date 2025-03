Juventusnews24.com - Doppietta Miretti: il centrocampista trascina il Genoa, super gol per sbloccare lo scontro salvezza con il Lecce. La Juve osserva – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24gol per l’1-0 inanche la, ancora proprietaria del suo cartellino –Fabioil. Il, in prestito dallantus, ha realizzato unanel primo tempo dellocon ilgol al volo perla partita, poi lapersonale.https://twitter.com/GoalsXtra/status/1900638924210339938anche la, ancora proprietaria del cartellino:è in prestito secco in rossoblù fino al termine della stagione. Queste le immagini del primo gol.Leggi suntusnews24.com